"Ситуация очень-очень тяжелая": ВСУ сообщили, что происходит возле Гуляйполя

Оккупационная российская армия пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя Запорожской области. Захватчики хотят отрезать логистику города, штурмуя находящиеся поблизости Варваровку и Доброполье.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Пивдня Владислав Волошин в комментарии «Суспільному».

Войска РФ наносят авиационные удары по Гуляйполю, чтобы пытается отрезать логистические пути, ведущие к этому населенному пункту.

«В Гуляйполе ситуация очень тяжелая. За минувшие сутки (26 декабря - Ред.) на Гуляйпольском направлении 31 боевое столкновение. Противник не прекращает там штурмовые и инфильтрационные действия, пытается вытеснить Силы обороны из Гуляйполя, из городских кварталов», — проинформировал представитель ВСУ.

По его словам, россияне также планируют осуществить дистанционное минирование логистических путей, ведущих в Гуляйполь. Таким образом, захватчики хотят отрезать украинские подразделения, обороняющие город.

Напомним, на днях россияне заявили о захвате командного пункта возле Гуляйполя. Речь идет о командно-наблюдательном пункте 1 батальона 106 отдельной бригады терробороны. Сил обороны Пивдня отмечают, что представители соответствующих органов проводят расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место.

Военный обозреватель Денис Попович отмечает: события последних дней свидетельствуют об изменении приоритетов российского командования. Гуляйполе, говорит он, остается одним из ключевых форпостов, сдерживающих продвижение оккупантов вглубь области. Если упадет Гуляйполе, ситуация для всего региона резко ухудшится.

