Ситуация очень сложная: Зеленский ответил, выведут ли военных ВСУ из Покровска

Владимир Зеленский.

Украина столкнулась с «очень сложной» ситуацией в Покровске Донецкой области. Любое решение о выводе войск — вопрос военного командования на местах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас — самое важное для нас — это наши солдаты», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Российская Федерация стремится захватить Покровск, чтобы попытаться убедить президента Дональда Трампа в том, что Украина должна вывести войска из всего восточного Донбасса, включающего Донецкую и Луганскую области.

«Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. Главное — никто не гарантирует, если они захватят тот или иной город, то не двинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора», — добавил президент.

Напомним, 13 ноября главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается основным в контексте пришествия армии РФ. На этом участке фронта больше штурмовых действий и значительная часть группировки врага, действующей на территории Украины. Главнокомандующий также заявил, что россияне Покровск не контролируют.

Сами военные говорят, что враг проникает в Покровск, пользуясь плохой видимостью из-за туманов и осадков. Из-за погоды интенсивность использования беспилотников уменьшается в несколько раз, но оккупанты задействуют артиллерию и авиацию.

