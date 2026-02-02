"Ситуация откровенно непростая": ВСУ про угрозу возле важного города

Разбитый город. / © Associated Press

Реклама

В Волчанске Харьковской области ситуация остается сложной. Российская оккупационная армия давит и на город, и на его окрестности.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет «Укринформ».

По его словам, город Волчанск полностью разрушен. В частности, нет инфраструктуры как преграды.

Реклама

«Россияне там давят очень долго, а дистанция до границы минимальна. Они оказывают давление на Волчанск, на окраины города, где держатся украинские позиции — на Вильчу, Волчанские Хутора, пытаясь обходить и инфильтрироваться. Ситуация в Волчанске откровенно непростая», — подчеркнул военный.

Что касается Купянска, то ситуация более позитивная. Войска страны-агрессора стоят непосредственно к северу от города и к востоку от плацдарма украинских сил, на восточном берегу реки Оскол.

«Особенно активно они пытаются давить на этот плацдарм, чтобы сократить этот плацдарм и в идеале его занять. Но они месяцами это делают, он даже не уменьшается (плацдарм — ред.), и наоборот там сейчас идет активное уничтожение россиян. Поэтому ситуация в самом городе и окрестностях, я бы сказал, ровненькая и очень позитивная с точки зрения уничтожения врага», — сообщил Трегубов.

По словам Трегубова, россияне, проникшие в центр Купянска малыми пехотными группами, обречены, ведь «освободить их оттуда физически нет шансов».

Реклама

Ситуация в Харьковской области

На днях аналитики проекта DeepState сообщили, что поселок Купянск-Узловой Харьковской области полностью контролируется Силами обороны, хотя россияне предпринимали попытки проникать туда малыми группами. Заявления командования РФ являются ложными.

В то же время, по данным «АТЕШ», россияне оказались в ловушке под Купянском. Отмечается, что командование 122-го полка вооруженных сил России преждевременно отчиталось о захвате позиций в городе. Теперь российская артиллерия не может поддержать своих штурмовиков, потому что по бумагам они уже в «тылу».

Между тем, военный Станислав Бунятов сообщил, что в Волчанске ситуация сложная. РФ подтягивает резервы, а потому впереди в городе — тяжелые бои. В частности, борьба за прибрежную зону Северского Донца и ее логистическую составляющую.