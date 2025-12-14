Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске

Купянск / © Getty Images

Реклама

Украинские военные продолжают наступление в Купянске Харьковской области и в его окрестностях. ВСУ продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также зафиксировано продвижение украинских подразделений к юго-востоку от Петропавловки.

Реклама

Журналист и боец бригады Хартия Юрий Бутусов сообщил, что украинские войска полностью контролируют микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска. По его данным, эта потеря территории помешает российским оккупантам удержать любые оставшиеся позиции на юге Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 декабря, свидетельствуют о том, что российские диверсионные группы по-прежнему находятся в северной и западной частях города, отмечают аналитики.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили Купянск: город перешел под полный контроль ВСУ. По данным экспертов, в окружении — 200 россиян.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Купянска на фоне заявлений Кремля, что оккупанты «взяли» город.