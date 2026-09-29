Ситуация сложнее, чем на карте: военный предупредил об угрозе на Харьковщине

Война в Украине / © Associated Press

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Российские войска продолжают активность на Дергачевском направлении Харьковской области.

Об этом военный с позывным Мучной сообщил в своем Telegram-канале.

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Говоря о ситуации на Дергачевском направлении, Мучной отметил, что реальная обстановка на местности значительно сложнее, чем может выглядеть на карте. По его словам, этот участок нуждается в срочном и качественном подкреплении, поскольку российские войска постепенно создают условия для усиления давления.

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«Сейчас фиксируется продвижение противника восточнее Гоптовки, в частности в районе лесополосы вдоль трассы, ведущей в направлении Харькова. Этот участок имеет важное значение, учитывая возможность дальнейшего развития наступательных действий и оказания дополнительного давления на наши позиции», — написал военный.

Мучной также заявил, что украинским подразделениям необходимо уделить особое внимание флангам в районе Бугаевки и Токаревки. Он отметил, что там не раз фиксировали проникновение российских групп на окраины населенных пунктов.

«Даже если речь идет не о стабильном закреплении, сама регулярность таких проникновений свидетельствует о попытках противника найти слабые места в обороне, проникнуть между позициями и создать угрозу их обхода», — добавил военный.

По словам Мучного, главная проблема в этом направлении заключается именно в динамике проникновений и постепенном продвижении российских сил на отдельных участках.

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Военный подчеркнул, что в случае накопления противником сил и развития локальных успехов, нагрузка на украинские фланги может существенно возрасти.

«Учитывая это, это направление требует повышенного внимания, резервов и контроля именно за фланговыми участками, чтобы локальные прорывы не превратились в более существенные продвижения», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что РФ может попытаться использовать высохшее Каховское водохранилище для продвижения на север в направлении Запорожья.

Мы ранее информировали, что украинские защитники ликвидировали 2090 российских военных на фронте за один день.

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