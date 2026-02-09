Ситуация ухудшилась: приблизился ли враг к захвату Покровска и Мирнограда

Бои на Донбассе продолжаются / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска на Донетчине приближается к критической и продолжает ухудшаться. Ожесточенные бои продолжаются.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

«Противник затягивает свою пехоту в северную часть Покровска, а россияне, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела 200-х. Заход в город сильно ограничен. Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу минирует. Продолжаются также постоянные попытки противника зайти в Гришино и в последнее время большее внимание работы пилотов приковано уже к этому населенному пункту, а не к Покровску, чем пользуется враг», — говорится в сообщении.

Покровск / © Associated Press

Какая ситуация на Мирноградском отрезке

На Мирноградском отрезке враг скапливается на фермах на севере. Накапливает личный состав в церкви, вместе с гражданскими, нарушая, в частности, нормы гуманитарного права. Продолжаются хаотичные бои в северной части города остатками группировки Сил обороны, которые находятся в Мирнограде .

«Также в поле зрения начинает все активнее появляться Родинское, где противник с каждым днем усиливает свое давление. Однако самая большая проблема, что враг совершает рейды небольшими группами пехоты к западу от Родинского вглубь нашей обороны и выискивает пилотов, которые сегодня под угрозой попасть в огневой контакт со штурмовиками противника. Последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются», — добавили аналитики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

В Группировке объединенных сил заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.

Также сообщалось, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Усилена и технологическая составляющая. Противник перебросил специализированные подразделения беспилотных систем.

Тем не менее, ВСУ, несмотря на значительное численное преимущество врага, продолжают эффективно сдерживать нашествие.