Ситуация ухудшилась: россияне пытаются окружить Гуляйполе и перерезать стратегическую трассу

Российские войска пытаются изолировать и окружить Гуляйполе Запорожской области, используя тактику проникновения и удары по путям снабжения, похожие на те, что были под Покровском. Ситуация на Гуляйпольском направлении продолжает ухудшаться, хотя оккупантам, вероятно, понадобится некоторое время для создания необходимых условий, чтобы попытаться захватить населенный пункт.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

12 ноября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в районах Гуляйполя и Александровки (Великомихайловки) «значительно ухудшилась», поскольку российские подразделения используют неблагоприятные погодные условия, чтобы проникать между украинскими позициями, и уже захватили три неуказанных населенных пункта.

По словам представителя Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, украинские войска отступили с позиций вблизи Новоуспеновского и Нового (к северо-востоку от Гуляйполя), тогда как бои продолжаются за Ровнополье, Яблочное и Сладкое (к северо-востоку от Гуляйполя, а также к западу и северо-западу от Нового и Новоуспеновки).

Южное оперативное командование сообщило, что смешанные удары российских войск разрушили украинские оборонительные укрепления и заставили защитников отступить из района Ровнополья вечером 11 ноября. Один из российских военных блогеров заявил, что войска РФ продвинулись на северо-восток от Яблочного, на запад от Рыбного, на юг от Сладкого и на запад от Нового. Другой блогер сообщил, что оккупанты достигли восточной окраины Яблочного, однако украинские минные заграждения существенно замедляют их продвижение, несмотря на удобный рельеф.

«Вероятно, российские войска будут пытаться изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в рамках новой кампании, направленной на постепенное истощение украинской обороны через тактику проникновения. Эта кампания включает длительную операцию по воздушному перехвату на поле боя (BAI), которая должна ослабить способность Украины поддерживать фронт; удары по локальным путям снабжения и операторам БпЛА; диверсионно-разведывательные миссии для выявления и расшатывания слабых мест обороны; а также массированные атаки малых групп, призванные вынудить украинские войска отступать», — говорится в отчете ISW.

Российские войска уже в течение нескольких месяцев ведут BAI-кампанию против украинских путей сообщения в районах Гуляйполя и Великомихайловки, нанося удары по автодорогам, дорогам и железным дорогам. Такая тактика напоминает операцию, которую РФ проводила против Покровска весной-летом 2025 года перед активной фазой штурма осенью.

В последнее время противник усилил инфильтрационные действия, демонстрируя более быстрое продвижение. Российские пропагандисты сообщают, что одной из основных целей является перерезание трассы Т-0401 Покровское — Гуляйполе, имеющей стратегическое значение для украинской логистики.

Напомним, накануне Силы обороны юга Украины сообщили об активизации штурмовых действий и массированных обстрелах врага в районах населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское. Из-за комплексного огневого поражения украинские подразделения вблизи Ровнополья 11 ноября были вынуждены переместиться на более выгодные рубежи. В то же время продвижение врага остановлено, продолжаются действия по его блокированию и поражению.

Представитель «Украинской добровольческой армии» (УДА) Сергей Братчук сообщил, что ситуация в Запорожье «чрезвычайно сложная». По его словам, враг не просто пытается двигаться в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл украинским подразделениям и создать плацдарм для новых операций.