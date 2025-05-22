Ситуация усложнилась, россияне нацелились на важный город: BBC об угрозе

Наступление РФ. / © ТСН.ua

Реклама

Ситуация вокруг города Константиновка на севере Донецкой области сильно осложнилась за последние недели. Армия РФ смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.

Об этом сообщает BBC на источник в командном составе ВСУ.

По его словам, ситуация в этом направлении очень обострилась. Задача российских войск в ближайшей перспективе – сформировать полуокружение Константиновки и взять под огневой контроль логистику украинских Сил обороны.

Реклама

Если захватчикам удастся реализовать эти планы, то подразделениям ВСУ в ближайшее время придется выходить из глубокого "кармана" возле Торецка севернее - на линию обороны по рекам Бычок, Казенный Торец и Клебан-Быкского водохранилища. Если удержать этот рубеж не удастся, вполне вероятно, что летом Россия сможет начать штурм Константиновско-Краматорской агломерации.

Вопрос, есть ли у сторон достаточно подготовленных резервов для этой битвы, остается открытым, отмечают источники издания.

Заметим, что военный аналитик Константин Машовец называет успех русской армии на этом участке фронта "прорывом на тактическую глубину". Наступление на город ведут сразу две общевойсковые армии РФ: 8-я и 51-я.

"Тактический успех очевиден. Благодаря значительной численности пехоты, а также возможности постоянно пополнять передовые части и терпящие значительные потери подразделения, личным составом, противнику пока удается поддерживать очень высокий уровень интенсивности своих атакующих/штурмовых действий", - отмечает Машовец.

Реклама

Почему Константиновка важна для РФ

Россияне медленно пробиваются к агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка с юга, запада и востока. По состоянию на конец мая армейцы РФ почти добрались до последнего препятствия водохранилища Клебан-Бык. В нескольких километрах от него - окрестности Константиновки, которая в 2023-2024 годах считалась относительно тыловым городом. Фронт был в 30-40 км отсюда.

Однако теперь захват этого населенного пункта может стать главной целью летней военной кампании Кремля, отмечают в BBC.

Заметим, что Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ. В начале великой войны город активно атаковала российская авиация и дальнобойные ракеты. Впрочем, с приближением фронта весной ее окрестности оказались в зоне досягаемости FPV-дронов и артиллерии россиян.

Власти говорят, что 20-30% домов в Константиновке уже разрушены. Здесь до сих пор остаются до 9 тысяч гражданских. К слову, до войны здесь жило около 70 тыс. лиц.

Реклама

Отмечается, что весной россиянам удалось пробить дыру в украинской обороне - юго-западнее Константиновки рядом с трассой на Покровск. Долгое время россияне не могли зацепиться за эту дорогу, но в начале мая им удалось перерезать трассу, захватить ряд деревень как к югу от нее, так и к северу.

Ситуация усугубляется тем, что одновременно войска РФ атакуют в противоположную сторону – в сторону Мирноградско-Покровской агломерации. Это не позволяет генштабу ВСУ сосредоточить дополнительные силы на одном участке, распыляя их на несколько направлений. Правда, в украинском командовании считают, что все же первоочередная задача Кремля – захват именно Константиновки.

Напомним, военный аналитик Денис Попович заявил, что главное направление наступления РФ летом – Времен Яр, Торецк, Константиновка. По его словам, сейчас российские оккупанты наступают со стороны Торецкая. Захватчикам удалось выйти на трассу Бахмут-Покровск, которая поворачивает и в сторону Константиновки.

В свою очередь, военный аналитик Дмитрий Снегирев предупреждает, что Россия нацелилась на четыре города в Донецкой области. Речь идет о важных промышленных населенных пунктах – это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Реклама

Дата публикации 11:41, 15.05.25 Количество просмотров 182 Силы обороны улучшили тактическое положение на трех направлениях Донетчины