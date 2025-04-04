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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
707
Время на прочтение
1 мин

Ситуация усложняется: военный предостерег насчет Лиманского направления

Давать отпор противнику становится все труднее.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

На Лиманском направлении ситуация становится все хуже. Ямполевка уже под полным контролем противника. Россияне пытаются прорываться к Торскому с севера, также продвигаются в направлении Колодезей.

Об этом сообщил военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"В лесу очень трудно контролировать перемещение оккупантов, по 1-2 тела влезают в тыл, хаотически перемещаются, накапливаются в блиндажах", — отметил он.

Бунятов отмечает, что нужно работать над стабилизацией фронта и методически выбивать противника.

"Так как это произошло на Покровском направлении, иначе гангрена будет распространяться дальше", — констатировал "Осман".

Напомним, российские оккупанты будут сосредоточены прежде всего на том, чтобы оккупировать Донецкую область. Наиболее горячо может оказаться на Лиманском направлении. Россияне готовят пополнение и накапливают резервы.

Дата публикации
Количество просмотров
707
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