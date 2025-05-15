Ситуация в Донецкой области: ВСУ улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях

Фронт / © ТСН.ua

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В Новопавловском и Покровском направлениях армия РФ не снижает активности. Каждый день под российским огнем Днепроэнергия, Богатырь, Разлив, Троицкое, Котляровка. В то же время Силы обороны снизили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение.

Об этом сообщил Сергей Наев.

"Каждый метр украинской земли для них (россиян - ред.) является костью в горле", - подчеркнул он.

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Дата публикации 11:41, 15.05.25 Количество просмотров 31 Силы обороны улучшили тактическое положение на трех направлениях Донетчины

Детали о ситуации на фронте

Как отмечается, в прошлом месяце противник удвоил свои усилия: 1916 штурмов, 8275 сбросов смертоносных взрывчаток с БпЛА, втрое больше FPV-дронов — 16286, 9734 артиллерийские обстрелы, массированные разведывательные полеты «Орланов», авиации. Враг сыплет огонь и железо, несмотря на потери. Но каждый их шаг под нашим прицелом.

«Благодаря четко построенной обороне тактической группы „Угледар“ и слаженной работе с командирами бригад мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы снизили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение», — констатировал Наев.

Он добавил, что за месяц ВСУ почти вдвое увеличили количество ликвидированных захватчиков до 9641. Утилизировано также:

75 артиллерийских систем

19 танков

37 бронемашин

729 единиц автотехники, квадроциклов, багги, а также 16 складов боеприпасов.

Особенно яростно враг рвался вперед во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении. Пять танков, 12 бронемашин, 25 мотоциклов - целые колонны двигались по трем направлениям.

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«Но наша аэроразведка обнаружила их еще в 5-10 километрах. И мы превратили их броню и технику в горящие обломки. В результате нашего огневого удара и работы дронов-камикадзе уничтожено более 70 окупантов, 2 танка, 6 бронемашин, 2 автомобиля и 14 мотоциклов. Их наступление было разбито вдребезги!», — завершил Наев.

Напомним, за последнее время Покровское направление стало значительно активнее. Враг подтягивает личный состав, технику, средства РЭБ, артиллерию.

С февраля существенно нарастает количество штурмов, обстрелов, использование КАБов, артиллерии, беспилотных систем. Количество атак растет, растет количество подразделений, действующих в этом направлении.

РФ действительно концентрирует максимум усилий и личного состава в этом направлении.

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