Ситуация в направлении Доброполья: Зеленский заявил об освобождении 160 кв км

Владимир Зеленский с украинскими военными на Донецком направлении / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала контрнаступательной операции ВСУ в районе Доброполья Донецкой области удалось освободить от врага 160 кв. км территории.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский отметил, что Украина сейчас проводит одну из своих контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья. Там идут жесткие бои, но российская армия несет существенные потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 сентября доложил о результатах.

«За время с начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнили наш обменный фонд — почти сотня уже есть российских пленных, будут еще. Уже семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять — очищены от российского присутствия», — говорится в заявлении президента.

Он отметил, что украинские защитники уничтожают любую группу российских захватчиков, которые пытаются туда заходить.

Потери врага только с начала этой контрнаступательной операции и только в районе Покровска достигают более 2500 бойцов. Убитыми вражеская армия потеряла 1300 военных.

«Украина вполне справедливо защищает свои позиции, свою землю. Это героическая защита. Я горжусь нашими воинами, горжусь нашими людьми», — резюмировал Зеленский.

К слову, накануне в интервью Зеленский заявил, что последние наступательные операции российских войск провалились. Президент подчеркнул, что враг понес значительные потери в живой силе и технике, что негативно повлияло на боевой дух оккупантов. Зеленский также предупредил, что Россия готовит еще две наступательные операции на осень, однако отметил, что реальные успехи врага значительно хуже, чем об этом докладывают президенту РФ.