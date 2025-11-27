Ситуация в Покровске 27 ноября: почему россияне буксуют, несмотря на массированные атаки

Покровск / © Getty Images

Силы обороны продолжают сдерживать русские войска в Покровске, не позволяя им продвигаться дальше.

О ситуации на 27 ноября сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Боевые действия продолжаются вдоль всей линии железнодорожного пути. Подразделения ВСУ, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", во взаимодействии с другими соединениями в зоне ответственности 7 корпуса проводят рейды южнее путей - организуют засады и уничтожают живую силу оккупантов.

В центральной части Покровской ситуации остается напряженной. В сутки украинские штурмовики ликвидировали 21 российского военного.

Активно работают и операторы FPV-дронов: они поражают живую силу противника и его технику, которую оккупанты пытаются скрывать в городской застройке после перемещения в город.

Враг пытается продвигаться в северные районы Покровска. Россияне пытаются накапливать силы ценой значительных потерь, а также обустраивать условия для дальнейших наступательных действий, в частности налаживать спутниковую связь. Украинские военные фиксируют подобные попытки и активно им противодействуют.

Ранее сообщалось, что российские захватчики планировали захватить город Покровск Донецкой области еще до сентября, но в конце ноября бои в городе продолжаются.

Мы ранее информировали, что русские военные проникают в Покровск малыми группами, но в большом количестве.