Ситуация в Покровске 27 ноября: почему россияне буксуют, несмотря на массированные атаки
На 27 ноября украинские силы обороны сдерживают наступление россиян в Покровске. Продолжаются бои вдоль железной дороги и в центральной части города.
Силы обороны продолжают сдерживать русские войска в Покровске, не позволяя им продвигаться дальше.
О ситуации на 27 ноября сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.
Боевые действия продолжаются вдоль всей линии железнодорожного пути. Подразделения ВСУ, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", во взаимодействии с другими соединениями в зоне ответственности 7 корпуса проводят рейды южнее путей - организуют засады и уничтожают живую силу оккупантов.
В центральной части Покровской ситуации остается напряженной. В сутки украинские штурмовики ликвидировали 21 российского военного.
Активно работают и операторы FPV-дронов: они поражают живую силу противника и его технику, которую оккупанты пытаются скрывать в городской застройке после перемещения в город.
Враг пытается продвигаться в северные районы Покровска. Россияне пытаются накапливать силы ценой значительных потерь, а также обустраивать условия для дальнейших наступательных действий, в частности налаживать спутниковую связь. Украинские военные фиксируют подобные попытки и активно им противодействуют.
Ранее сообщалось, что российские захватчики планировали захватить город Покровск Донецкой области еще до сентября, но в конце ноября бои в городе продолжаются.
Мы ранее информировали, что русские военные проникают в Покровск малыми группами, но в большом количестве.