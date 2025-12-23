Ситуация в Покровске и Мирнограде: в ВСУ сообщили, что делают для обороны городов

Мирноград / © Associated Press

Реклама

В Покровске Донецкой области продолжается оборона, украинские войска контролируют северную часть города. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских оккупантов на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Об этом сообщили в Группировке войск «Схід».

Силы обороны Украины в зоне ответственности ГВ «Схід» продолжают сдерживать мощное давление врага. За минувшие сутки украинские защитники отбили 101 штурмовую атаку российских войск.

Реклама

Украинские силы активно действуют в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где противник несет ощутимые потери. На Покровском направлении украинские воины сорвали 58 штурмовых и наступательных действий оккупантов в районах Мирнограда, Родинского, Покровска, Ровного, Котлино, Удачного, Молодецкого, Першого Травня, Филии, а также в направлениях Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего и Новопавловки.

По предварительным данным, только за 22 декабря на этом направлении было обезврежено 174 оккупанта, из которых 132 — ликвидированы безвозвратно. Кроме того, украинские защитники уничтожили три единицы автомобильной техники, три единицы специальной техники и четыре беспилотника. Также поражено восемь укрытий с личным составом противника. Повреждены танк, две машины и мотоцикл врага.

Оборона Покровска продолжается: украинские защитники контролируют северную часть города и проводят поисково-штурмовые действия с одновременной ликвидацией противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные позиции и уничтожают врага на подступах к населенному пункту.

Реклама

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», — отмечается в заявлении.

В целом в зоне ответственности ГВ «Схід» противник продолжает нести наибольшие потери: за минувшие сутки ликвидировано 479 оккупантов. Также уничтожено 927 беспилотников разных типов и 122 единицы другого вооружения и техники, в том числе восемь танков и 17 бронированных машин.

Силы обороны целенаправленно уничтожают не только вражескую пехоту, но и операторов дронов: за сутки поражен 31 расчет российских беспилотных авиакомплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1269 огневых задач.

Реклама

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по зданию вблизи Северска, из которого действовали вражеские операторы БпЛА.

Армейская авиация также поразила логистический маршрут противника в районе Новосергиевки, где фиксировались постоянное движение личного состава и места сосредоточения операторов дронов.

Напомним, ранее нардеп Роман Костенко заявил, что украинские войска в Мирнограде фактически находятся в условиях оперативного окружения. По его словам, хотя у подразделений еще есть пространство для маневра внутри города, стабильная логистика и подвоз провианта становятся невозможными из-за огневого контроля противника и господства врага в небе.