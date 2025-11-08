Ситуация в Покровске: штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом

Покровск / © http://dpsu.gov.ua/

В Покровске продолжаются тяжелые городские бои. Силы обороны проводят «поисково-ударные действия» и «зачищают дом за домом», ликвидируя просочившихся россиян. В общей сложности на направлении было 57 штурмов.

Об этом сообщает Группировка войск «Восток».

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности с начала суток отразили 80 российских штурмов.

Эпицентром боевых действий остается Покровское направление. Здесь российские захватчики предприняли 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. К 18:00 уже было отбито 52 атаки.

Самая тяжелая ситуация — непосредственно в самом Покровске. В городе продолжаются «поисково-ударные действия» по выявлению и уничтожению россиян, которым удалось просочиться.

Российские военные безуспешно пытаются инфильтрироваться на северные окраины города.

«Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от окупантов дом за домом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется выявлению и уничтожению враждебных экипажей БПЛА, корректирующих огонь.

Противник также не оставляет попыток атаковать в районе соседнего Мирнограда. Подразделения Сил обороны уверенно удерживают позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

В группировке войск «Восток» также прокомментировали обеспечение: «Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме».

Напомним, в Покровске продолжаются ожесточенные бои, а ситуация меняется каждый час: позиции несколько раз в день переходят из рук в руки, поэтому заявления о процентах контроля над городом недостоверны. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, ВСУ ведут зачистку отдельных зданий, в то время как российские подразделения постоянно пополняются и пытаются закрепиться в городской застройке до холодов. В то же время, украинские силы имеют тактические успехи на севере, что может улучшить ситуацию на Покровском направлении.