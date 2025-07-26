Ситуация в Покровске: в ISW сообщили о российских разведчиках — где замечены (карта)

ISW о Покровске

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Российские войска, вероятно, захватили поселок Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области Новоэкономическое, северо-восточнее Покровска, и, похоже, проводят ограниченные диверсионные и разведывательные миссии в Покровске.

Об этом пишет Американский Институт изучения войны ISW.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральную часть Новоэкономического и, вероятно, захватили поселение», — говорится в сообщении.

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Покровская карта — Американский Институт изучения войны ISW

Один связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска удерживают позиции вблизи шахты «Капитальная» к западу от Новоэкономического и к югу от шахты, отмечают в ISW.

Россиянин утверждал, что солдаты РФ якобы продвинулись и дальше к северо-востоку от Покровска близ Никанровки, Бойковки и Уюта, а также к югу от Покровска близ Сухого Яра и Новоукраинки.

«Российские милблогеры утверждали, что подразделения 30-й мотострелковой бригады Российской Федерации (2-я ЦАА, Центральный военный округ [ЦВО]) недавно участвовали в захвате Зверевого (юго-западнее Покровска)», — говорится в сообщении ISW.

Есть ли оккупанты в Покровске

Со ссылкой на других российских милблогеров, Институт пишет, что русская пехота и диверсионно-разведывательные группы продвинулись до и через Покровск, а также на окраине Мирнограда (восточнее Покровска), а один российский милблогер утверждал, что несколько российских диверсионно-разведывательных.

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Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что сообщения о том, что российские подразделения находятся в Покровске, преждевременны, и ISW не наблюдает никаких признаков того, что российские войска удерживают устойчивые позиции в Покровске.

«Украинские войска осуществляют ограниченные контратаки в этом районе, а дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно вернули позиции к западу от Гродовки (восточнее Покровска)», — говорится в отчете ISW.

Напомним, во время заседания Ставки под председательством президента Владимира Зеленского были названы сложные направления фронта и основные вызовы.

А еще раньше украинский эксперт заявил, что Покровск в Донецкой области на днях может оказаться во вражеском котле и стать эпицентром огромных боев. есть вероятность выхода ВСУ из города.

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