Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации: оккупанты стянули сотни тысяч солдат

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

В Покровско-Мирноградской агломерации продолжается активная оборона. Российские силы постоянно пытаются прорвать оборону и войти в городскую застройку.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«По Покровско-Мирноградской агломерации стоит выделить два ключевых момента. Первый — это сама линия фронта. Это линия с фортификационными сооружениями, где находится часть наших войск. Там нет четкой линии, как кто-то мог себе представить», — заметил Тимочко.

Реклама

По его данным, по линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации, насчитывающей около 50 км, расположено около 150 тысяч российских солдат. Они постоянно пытаются прорвать оборону, найти слабые места, атаковать и зайти в городскую застройку, поскольку с наступлением зимы это увеличивает шансы на выживание.

В Покровско-Мирноградской агломерации находится несколько сотен солдат РФ, которые, как правило, разрознены. Их задача — накапливаться на определенных точках и пытаться закрепиться и расширить контроль.

Ранее стало известно, что в результате успешной операции Сил Обороны в Купянске были заблокированы россияне и зачищена вся северо-западная окраина города.