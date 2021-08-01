Ситуция на Донбассе: боевики били из тяжелого вооружения, ранен боец

Ситуция на Донбассе: боевики били из тяжелого вооружения, ранен боец

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 1 августа.

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Так, у Водяного противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого — средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У населенного пункта Авдеевка боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним, 26 июля, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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