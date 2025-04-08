Скабеева договорилась: СБУ взялась за известную российскую пропагандистку

Ольга Скабеева / © detector.media

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СБУ собрала новые доказательства преступной деятельности российской пропагандистки Ольги Скабеевой, оправдывающей войну РФ против Украины и призывающей к захвату нашего государства. Фигурантка входит в медийный пул кремля, использующий ее для массового распространения информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Известно, что Скабеева:

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неоднократно призывала к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины.

предлагала командованию окупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства, чтобы обесточить целые регионы в стране.

агитировала использовать комбинированные ракетно-дроновые удары рашистов по ключевым энергогенерирующим предприятиям, особенно в холодное время года.

Эти и другие тезисы Скабеева регулярно продвигает в эфирах передачи 60 минут на одном из ведущих рупоров кремля - телеканале Россия-1, отметили в ведомстве.

На основании собранных доказательств и проведенных экспертиз следователи Службы безопасности заочно сообщили Скабееву о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей или других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации);

ст. 436 (пропаганда войны).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", - завершили в СБУ.

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