Скабеева пожаловалась, потому что "не все украинцы страдают": что разозлило пропагандистку

Пропагандистку огорчило, что у украинцев во время войны есть электричество.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично посетовала, что из-за действий террористов РФ "не все украинцы сейчас страдают". Ее разозлило то, что в нашем государстве больше не выключают электричества.

Об этом она сказала в эфире пропагандистского шоу.

Скабеева заявила, что сейчас "к сожалению, в Киеве уже почти не бывает перебоев с электроснабжением". Именно этот факт испортил настроение пропагандистке.

"Украинцы не сидят без света постоянно. Дольше всего, когда не было электричества, по информации Кличко, это — 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что не получается у нас или мы не пытаемся заставить всех страдать в Украине", — цинично заявила безумная пропагандистка.

Российская пропаганда в войне против Украины

С 2014 года российская пропаганда активно распространяет фейковые нарративы о ситуации в Украине, чтобы заставить россиян ненавидеть украинцев и воевать против нашего государства. Часто пропаганда придумывает совершенно бессмысленные вещи, например: "биолаборатории США", "унижение русскоязычных", "нацистов в Украине". Также российские пропагандисты радуются гибели украинцев из-за ракетных ударов по электрическим подстанциям, ТЭЦ и обычным жилым домам. Целью этого является оправдание геноцида России против граждан Украины.

Ранее неадекватная пропагандистка Ольга Скабеева снова хотела "брать Киев", пока президент Зеленский находится за границей.

Другой пропагандист Антон Красовский призвал топить украинских детей в реке, а людей заживо сжигать в жилых домах.

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