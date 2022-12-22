Скабеева снова захотела "брать Киев, пока Зеленский за границей"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова захотела "брать Киев", пока президент Зеленский находится за границей.

Об этом она заявила в эфире своей пропагандистской программы.

Российская пропагандистка заявила, что мол, после США президент Зеленский отправится с визитами в Великобританию, Францию и Германию, где он будет убеждать союзников усилить военную помощь Украине. Это порадовало Скабееву.

"Зеленский неделю будет в разъездах, а значит – надо брать Киев", — заявила неадекватная российская пропагандистка.

Визит Зеленского в США и реакция Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Там он встретился с президентом США и выступил в Конгрессе.

Визит президента в США спровоцировал истерику в Кремле. 21 декабря представитель Путина Песков заявил, что "ничего хорошего от визита Зеленского в США не стоит ожидать". Представитель российского МИД Мария Захарова набросилась на украинского лидера и нецензурно высказалась о президенте Зеленском.

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