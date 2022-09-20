Скабеева заявила, что ядерный удар по Британии РФ нужно было нанести в день похорон Елизаветы II

Так, пропагандистка Кремля Ольга Скабеева на угрозы депутата Госдумы ударить по Великобритании отреагировала предложением сделать это в день похорон королевы Елизаветы II, 19 сентября.

Об этом пропутинская телеведущая заявила 19 сентября в прямом эфире пропагандистского федерального телеканала.

На слова депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева: "Зачем нам бомбить Украину или Германию, если Британия есть. Корень зла", Скабеева ответила: "Тогда надо было это делать сегодня. Там все лучшие люди на похоронах, прости Господи".

Следует отметить, что 19 сентября Великобритания прощалась с королевой Елизаветой IІ, умершей 8 сентября. Торжественную службу, как известно, посетило более 2 тысяч человек.

На службе присутствовали родители принцессы Уэльской, Кэрол и Майкл Миддлтоны, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит, президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, экс-премьер-министр Борис Джонсон с супругой Кэрри, премьер-министр Лиз Трасс с супругом, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, король и королева Бельгии Филипп и Матильда, королева Иордании Рания и король Абдалла II, княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II, королева Сильвия и король Швеции Карл Густав и многие-многие другие.

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