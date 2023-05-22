Скабеевой "максимально тревожно" из-за событий в Белгородской области

Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за событий в Белгородской области.

В своей программе операцию легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" она назвала "ужасом".

"Ну и прямо сейчас максимально тревожные новости. Уже сейчас появляется огромное количество сообщений, в том числе видеосвидетельства ужасов, которые прямо сейчас разворачиваются на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской областью, это деревня Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника. Возможно, со стороны Украины в диверсионной атаке участие принимает танк", – сообщила Скабеева.

Российский Telegram-канал "Агентство. Новости" обратил внимание, что в выпусках новостей на российских пропагандистских каналах "России 1" и НТВ лишь кратко упомянули о боях в Белгородской области. В 15-часовом выпуске на "Первом канале" события вообще не стали упоминать.

"На России 1" бои в Белгородской области упомянули в самом начале выпуска: ведущая новостей потратила 50 секунд, чтобы зачитать официальные заявления Дмитрия Пескова и губернатора региона Вячеслава Гладкова. Кадров с места событий канал не показал. НТВ посвятил происходящему 45 секунд, ведущий тоже зачитал заявления Пескова и Гладкова. В эфире показали некоторые видео из пророссийских телеграм-каналов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 мая, российские телеграмм-каналы неожиданно сообщили о "прорыве украинских диверсантов" на территорию Белгородской области РФ. Добровольцы легиона "Свобода России" подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям, происходящим в Белгородской области.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.