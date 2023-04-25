Скабееву шокировало заявление Буданова об освобождении Крыма (видео)

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира на телеканале "Россия 1" всячески пыталась сдержать эмоции, комментируя заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о деоккупации Крыма. Однако по выражению ее лица можно понять всю палитру эмоций "журналистки".

Пропагандистка так возмутилась планами Украины – выйти на границы 1991 года и назвала Кирилла Буданова "террористом".

"Террорист" Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ядерного ответного удара не будет. И вообще – до конца года "украинские боевики" вроде бы выйдут на границы 1991 года", — заявила расстроенная Скабеева.

Заявления начальника ГУР Кирилла Буданова о Крыме

Кирилл Буданов заявил, что выход ВСУ на границы 1991 года – вполне реальная задача, а финалом будет считаться освобождение Крыма.

Буданов также считает, что у российских пропагандистов уже готова методика о том, как объяснять россиянам потерю Крыма после прихода туда Вооруженных сил Украины.

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