Покалеченных детей во время обстрелов доставили на лечение в Германию: врачи аплодируют стойкости юных пациентов

С начала полномасштабного вторжения России полмиллиона украинских детей пришлось вывезти на лечение за границу, потому что медучреждения, где они лечились раньше, либо разбомбили, либо под постоянными обстрелами.

Онкобольные и раненые дети из разных регионов Украины, многих из них вывозили из-под обстрелов отправились на продолжение лечения в Германию. Эвакуацией пациентов совместно занимаются Министерство здравоохранения Украины и Еврокомиссия, говорится в ТСН.

«Когда первый взрыв произошел, я смотрю вверх и вижу она падает на нас и еще раз упала после второго взрыва, и уже поднялась, и мы начали с мамой бежать в вокзал», — рассказывает свои воспоминания во львовской больнице 17-летняя Елизавета Баранова из Славянская.

Девочка вместе с мамой спасалась от русского мира и попала под обстрел рашистов на вокзале Краматорска. Ракета попала в 20 метрах от нее. «Осколок прошел сквозь руку. Хорошо, что он прошел, а не остался там», — добавляет девочка.

Соседка по палате – Татьяна из Харьковщины. Ее тяжело ранили 25 марта в родном Барвенковом. «У меня улетел осколок… Я разговаривала с подругой и принялась кричать, что у меня оторвало руку, я думала что это так. Открытый перелом, оторвало нервы, сосуды, там рана. Страшно было, что будет дальше, вот что я думала, что у меня руки нет», — делится девочка.

Ей сделали 4 операции, она начала ощущать руку, но пальцами до сих пор пошевелить не может. За границей девушке предстоит сложная реабилитация, чтобы рука заработала снова. «Я хотела быть полицейским, но, к сожалению, я в этом году не буду поступать, потому что там нужно сдавать физические нормативы», — добавляет она.

Только из этой больницы за границу едет 8 детей. «Те, которые стабилизированы и транспортабельны, потому что не все детки, к сожалению, отправятся на лечение», — сообщает директор детской больницы Иван Миськив.

Из Львова в медицинском конвое 13 скорых, на рассвете они отправятся в Польшу, уже оттуда самолетом в Германию. На украинско-польской границе медицинский конвой уже ждут, а дальше час езды в аэродром в Польше.

Едва выдерживает дорогу семья из Донбасса, у ней было пятеро детей. Одного ребенка похоронили, других - надеются вылечить за границей. Во время эвакуации из Курахово автобус, который вез, попал в аварию. «Наш водитель, к сожалению, нарушил правила дорожного движения, наша старшая дочь погибла, вторая девочка получила тяжелые травмы, третья - с разрывом почки», — рассказывает мама девочек.

Чтобы при переезде оказать необходимую помощь, юных пациентов сопровождают медики сразу трех стран — Украины, Польши и Германии. «Мы всю дорогу следили за состоянием детей. Никаких отклонений не было. Уже работаем полтора месяца, транспортировали людей из Бучи, Ирпеня и Киева. Преимущественно это пациенты, пострадавшие от ракет и мин», – рассказывает руководитель трансфера Якуб Балабан.

Тяжелых пациентов поднимают на борт специальным лифтом, те, кто легче - идут сами. Врачи аплодируют детям, которые, несмотря на тяжелые травмы, поднимаются на борт самостоятельно.

В начале полномасштабной российской агрессии за границу на лечение уже подправили полмиллиона детей. Это общая договоренность украинского Минздрава и Еврокомиссии. Принять украинцев за границей вызвались 15 клиник. «Мы вводим данные пациента в систему Евросоюза, медицинскую информационную систему, в течение суток, максимум две, мы получаем, какая клиника заберет этого пациента, какой будет трансфер», — отмечает заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

В целом европейские клиники готовы принять десять тысяч украинцев, нуждающихся в лечении или реабилитации.

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