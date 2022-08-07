Скандал из Amnesty International: в организации отреагировали на "боль украинцев"

Правозащитная организация Amnesty International отреагировала на критику своего скандального отчета по ВСУ.

Там заявили, что якобы "жалеют из-за гнева и страдания украинцев", но от написанного не отказываются.

Об этом пишет Reuters.

Правозащитная группа заявила, что "глубоко сожалеет" из-за "боли и гнева украинцев" после их скандального отчета. Однако Amnesty International не отказывается от своих выводов, которые и спровоцировали это страдание и гнев.

"Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли", — говорится в заявлении.

Напомним, недавно организация опубликовала дискредитативный по ВСУ материал, в котором обвинила в размещении военных баз в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь гражданских. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никак не оправдывает неизбирательные атаки России".

В Офисе президента Украины на такое заявление и обвинения отреагировали сразу, заявив, что организация участвует в российской дезинформации и пропаганде.

Издание The Times назвало Amnesty International "пропагандистами Путина".

Также президент Украины Владимир Зеленский упрекнул в организации Amnesty International за молчание об обстрелах российскими войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

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