Скандал на канале "Дождь": Арестович предложил либералам из России ответить на четыре вопроса

Арестович отметил, что украинцам с империалистами не по пути.

Советник Офиса президента Алексей Арестович после скандала с телеканалом "Дождь" предложил российским либеральным журналистам ответить на четыре вопроса.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Арестович предложил российским журналистам ответить на четыре вопроса:

Чей Крым?

Чья Чечня?

Чей Татарстан?

Нужно ли ядерное разоружение России после войны с Украиной?

Арестович отметил, что только после этого станет ясно, с кем украинцы имеют дело.

"Для нас понятно, что РФ должно потерять ядерное оружие по результатам этой войны. Нельзя оставлять возможность очередному диктатору угрожать всему миру уничтожением из-за того, что он хочет оставаться у власти. Россияне, которые считают, что все порабощенные народы в составе РФ есть частью империи, мы считаем имперцами, от которых исходит опасность", — подчеркнул Арестович.

Скандал с телеканалом "Дождь"

На российском телеканале "Дождь" ведущий Алексей Коростелев предложил россиянам сообщать о положении дел у мобилизованных, чтобы им помочь на войне против Украины. Из-за этого произошел громкий скандал, поскольку это СМИ позиционирует себя как либеральное и антипутинское. После этого Коростелева уволили.

6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии канала "Дождь". Председатель Совета Иварс Аболиньш уточнил, что решение об отзыве лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Уже с 8 декабря "Дождь" прекратит вещание в Латвии. Это сделала Литва.

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