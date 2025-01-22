Скандал с 155 ОМБр: бывшему командиру Рюмшину избрали меру пресечения

Во время командования Рюмшина в 155-й бригаде самовольное оставление части стало массовым явлением.

Суд принял решение о мере пресечения для экс-командующего 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина.

Об этом сообщило ссылаясь на заявление его адвоката Общественное.

Суд принял решение заключить Рюмшина под стражу с возможностью освобождения за залог в 90 миллионов гривен.

Рюмшину предъявлено подозрение в бездействии военной власти в условиях военного положения. По версии следствия, под его командованием в 155-й бригаде стало массовым самовольное оставление части, о котором он не сообщил правоохранительным органам. Также продолжаются проверки относительно возможных коррупционных схем при отборе бойцов для обучения за границей

Напомним, что журналист Юрий Бутусов рассказывал о ненадлежащем формировании 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", воюющей под Покровском. Он сообщал, что во время учений во Франции 50 военнослужащих самовольно покинули часть. Впоследствии Бутусов отметил, что ДБР расследует обстоятельства формирования бригады и массовое самовольное оставление части (СЗЧ), затронувшее более 1700 военных.

Французская сторона также подтвердила случаи дезертирства среди украинских военных во время учений. Сегодня стало известно, что стражи порядка задержали бывшего командира бригады за допустимость дезертирства подчиненных.

Читайте также: