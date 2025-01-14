Скандал с переводом военных ПВО в пехоту: как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач.

Об этом президент сообщил 14 января в вечернем видеообращении к украинцам.

Так президент отреагировал на скандал с переводом военных ПВО в пехоту.

"Отдельный разговор – с командующим Воздушными силами. Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений по переводам. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач – нашей авиации, ПВО и мобильным огненным группам", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала также скандальная нардеп Марьянна Безуглая.

В Генштабе также отреагировали на информацию о переводе специалистов Воздушных сил в пехотные подразделения.

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