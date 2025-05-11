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Скандал с поборами в ВСУ: командир 155-й бригады призвал сообщать о случаях коррупции
Тарас Максимов записал видео после задержания и. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковника Святослава Шумского.
После задержания руководителя батальона командир 155 бригады полковник Тарас Максимов призвал сообщать о коррупции.
Об этом говорилось в официальном обращении командир бригады полковник Тарас Максимов.
Он заявил о принципах прозрачности, недопустимости коррупции и важности доверия в военном коллективе.
На фоне ситуации с задержанием подполковника Святослава Шумского Максимов заявил о категорическом неприятии коррупции в бригаде.
«Если кто-то думает, что война — это повод действовать бесконтрольно, я скажу прямо — он ошибается. Командование части решительно настроено на борьбу с какими-либо проявлениями коррупции…», — сказал он.
Максимов также напомнил, что никакие поборы, так называемые благодарности, давление или использование служебного положения в собственных интересах не имеют места в Вооруженных силах Украины.
«Я как командир категорически не допускаю таких действий», — добавил он.
Что известно о случаях коррупции в ВСУ
Максимов призвал военных не молчать, если им известны факты злоупотребления, несправедливого отношения, вымогательства средств или других неправомерных действий.
«В бригаде работает телефон доверия — это не формальность, это реальный инструмент, которым может воспользоваться любой военнослужащий. Обращения конфиденциальны, реакция будет», — подчеркнул он.
Отметим, что 5 мая силовики задержали командира батальона одной из дислоцируемых в Донецкой области бригад, который, по данным правоохранителей, требовал с подчиненных «откаты» за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой.
Ранее речь шла об этом в СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседники среди офицеров 155-й бригады также подтвердили этот факт.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток с альтернативой залогу в 49 млн грн.
Напомним, уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова озвучила свои выводы по ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде, где большая часть бойцов осуществили СЗЧ.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 9 кругов АД для семей военных, ПРОВАЛ МОБИЛИЗАЦИИ и ДОМ@ГАНИЯ РЕШЕТИЛОВА о ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ!
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