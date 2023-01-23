Скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам: в НАБУ отреагировали

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

Об этом сообщили в НАБУ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа. Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация — ч.5 ст.191 УК Украины", — говорится в сообщении.

В НАБУ не обнародовали подробности расследования, отметив, что данная информация засекречена.

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: что известно

Накануне журналисты одного из изданий опубликовали собственное расследование, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания для армии по завышенным ценам. Оборонное ведомство сразу опровергло эту информацию.

23 января министр обороны Алексей Резников также объяснил ситуацию вокруг скандальных закупок. Он подчеркнул, что журналисты якобы манипулируют информацией, а в данных по закупкам произошла "техническая ошибка".

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