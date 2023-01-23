Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам: в НАБУ отреагировали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5045
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам: в НАБУ отреагировали

Фото: Flickr/НАБУ

НАБУ проверяет закупки на сумму более 13 млрд. грн.

Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

Об этом сообщили в НАБУ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа. Среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация — ч.5 ст.191 УК Украины", — говорится в сообщении.

В НАБУ не обнародовали подробности расследования, отметив, что данная информация засекречена.

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: что известно

Накануне журналисты одного из изданий опубликовали собственное расследование, что Министерство обороны якобы закупает продукты питания для армии по завышенным ценам. Оборонное ведомство сразу опровергло эту информацию.

23 января министр обороны Алексей Резников также объяснил ситуацию вокруг скандальных закупок. Он подчеркнул, что журналисты якобы манипулируют информацией, а в данных по закупкам произошла "техническая ошибка".

Читайте также:

Скандальные закупки: Министерство обороны отреагировало на обвинения в СМИ

Скандальные закупки: Министерство обороны отреагировало на обвинения в СМИ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5045
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация