Скандал с закупкой продуктов для ВСУ: в Верховной Раде рассказали подробности после заседания комитета

В Верховной Раде на заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушали руководство Минобороны и антикоррупционных органов по поводу возможных злоупотреблений с закупкой продуктов для ВСУ.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.

Народные избранники обратились к правоохранителям с просьбой уделить внимание расследованию. Также там пообещали, что частично позволят обнародовать информацию о государственных закупках в условиях военного положения. В Раде уточнили, что также проверят другие оборонные закупки, касающиеся оружия, топлива и т.п.

Во время заседания комитета нардепы заслушали:

Были представлены договоры;

Министр обороны доложил и объяснил подробности;

НАБУ рассказали, что по этому вопросу возбуждено уголовное производство;

ДБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ

Накануне одно из изданий обнародовало информацию о завышенных ценах при закупке продуктов питания для военных. В Минобороны эти данные сразу же опровергли.

23 января министр обороны Алексей Резников высказал свою позицию по поводу скандала. Он отметил, что якобы журналисты извратили данные, а информация о злоупотреблениях была опубликована накануне заседания в формате "Рамштайн".

В НАБУ сообщили, что их детективы расследуют закупку продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

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