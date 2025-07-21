Скандал в 60 бригаде: медик заявил о сокрытии санитарных потерь и других «вопиющих нарушениях»

Скандал в 60 бригаде

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Начальник медпункта 3 механизированного батальона 60 ОМБр Андрей Зотя заявил о «вопиющих правонарушениях» в своей бригаде. Он утверждает, что командиры требуют не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам, потому что «некому идти на позиции».

Об этом Андрей Зотя написал в Facebook.

В частности, в обращении говорится о:

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препятствование увольнению военнослужащих по состоянию здоровья;

требования не предоставлять медицинское обеспечение раненым бойцам;

возможные факты сокрытия санитарных потерь;

давление на медработников со стороны должностных лиц бригады;

признаки служебной халатности и непрофессионального поведения отдельных командиров.

Медик обвинил командира батальона и начальника штаба, что они потребовали отменить увольнение военнослужащим по состоянию здоровья.

«Однако это не единственный факт нарушения прав военнослужащих. В нашей бригаде под руководством командира бригады такие случаи случаются регулярно. Также мне известны факты сокрытия санитарных потерь, которые не вносятся в журнал боевых действий», — говорится в сообщении начмедпункта.

Также Зотя утверждает, что начальник штаба и командир батальона регулярно в телефонных разговорах предписывают ему не предоставлять медицинское обеспечение военнослужащим.

«Я готов предоставить показания и доказательства правоохранительным органам о вопиющих правонарушениях руководством нашей бригады, батальона и их профессиональной некомпетентности. Начальник медицинской службы бригады Башмаков Дмитрий Геннадиевич занимается исключительно покрытием преступных приказов комбрига и комбатов», — пишет военный медик.

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Также он добавил в сообщение голосовое сообщение начальника штаба и запись телефонного разговора с начальником медицинской службы, где первый говорит о том, что «хоть трупы привозят — увольнения не предоставлять», а второй — «что война все спишет».

Что говорят в бригаде

В пресс-службе 60-й бригады заверили, что по данному факту начата служебная проверка. К выяснению обстоятельств были привлечены представители контролирующих органов и военной службы правопорядка. Материалы, в том числе предоставленные аудиозаписи, будут изучены.

«Командование выражает готовность способствовать объективному расследованию и подчеркивает недопустимость давления на медицинских работников или ограничение прав военнослужащих. В случае подтверждения изложенных фактов, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно нормам военного и уголовного законодательства», — уверяет 60 бригада.

Реакция Уполномоченной по защите прав военнослужащих

Уполномоченная по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова также прокомментировала скандал.

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Она призналась, что предполагала, что с 60-й бригадой может произойти публичный скандал. Об этом военная омбудсменка докладывала командованию всех уровней, в том числе главкому Сырскому.

«У меня был перед тем часовой разговор с комбригом. Не помогло. Сейчас в Генштабе лежит уже два моих письма с требованием проверки другого, смежного подразделения, где разразится со дня на день. Никакой реакции», — отметила Решетилова.

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