Скандал в Минобороны: польская фирма вывела из Украины миллиарды гривен, а оружия так и не поставила – СМИ

Польская фирма Alfa вывела из Украины миллиарды гривен, однако обещанную экипировку и оружие такие не поставила для ВСУ. Теперь по некоторым контрактам продолжаются разбирательства в международных судах.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Снабжение на 3,3 миллиарда гривен

Alfa в апреле 2022 года получила контракт на поставку нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет в "Град". Стоимость контракта составила 3,3 миллиарда гривен.

За это компания получила 50% предоплаты. Однако по данным журналистов, в Украину привезли лишь небольшую часть оружия из заявленного: к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть боеприпасов, ракет в "Граду" – треть, а "Гвоздики", хоть и приехали все, но в таком состоянии, что точно не соответствует заявленному в соглашении техническому классу

По состоянию на начало 2023 года у польской компании было почти 1,7 миллиарда гривен дебиторской задолженности перед МОУ.

Поставка экипировки для ВСУ

В апреле 2022 года Минобороны заключило еще один контракт на поставку экипировки для ВСУ. Речь шла о 20 тысячах баллистических шлемов, 20 тысячах бронежилетов и 40 тысячах бронеплит к ним. Сумма сделки – 24,5 миллиона евро со 100-процентной предоплатой.

Alfa, хоть и со срывом сроков, смогла поставить все бронежилеты и плиты.

Из 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч так и лежали на складе, не принятые на баланс ВСУ.

"И, несмотря на факты срыва поставок, 25 октября 2022 года Минобороны снова заказывает у Alfa еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро. На этот раз обошлось без предоплаты. И это хорошо, ведь шлемы так и не приехали в Украину а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистические испытания", — говорится в расследовании.

Закупки на 17 миллиардов гривен

Но на этом не все: 27 апреля 2022 года Минобороны заключило контракты с государственным специмпортером оружия — компанией "Прогресс" на сумму 17 миллиардов грн. Расследователи пишу, что по их источникам, болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов" украинская компания планировала закупить через польскую Alfa.

"Насколько известно "Украинской правде", соглашения с поляками в "Прогресс" курировал заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк. Он известен по скандальному обыску по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов, в ходе которого у Миронюка обнаружили миллионы разной валюты в диване. То есть, за 5 дней польская компания получила разных контрактов от Украины на почти 21 миллиард гривен", — говорится в материале.

Расследователи отмечают, что из-за посредника стоимость таких же снарядов уже выросла на 57%.

В июне 2022 года Минобороны вновь заключает контракты с польской компанией на 2,6 млрд грн.

120-мм мин (более 11 миллионов евро аванса );

); 152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" ( 18 миллионов евро аванса );

); 152-мм выстрелы к САУ "Дана" ( 13 миллионов евро предоплаты ).

При этом:

выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%;

120-мм мин поставили менее 1% от контракта;

выстрелов к "Дане" — 0.

Журналисты отмечают, что поэтому украинская армия почти год не получала необходимые снаряды, а новые контракты невозможно было заключить, поскольку внесена предоплата.

Что известно о компании Alfa

О польской компании известно мало. Она была основана в 2005 году. Ее директор Петр Сапежинский. Он ранее рассказывал, что его фирма занимается утилизацией польского вооружения.

"В 2020 году компания показала 1,23 миллиона злотых (чуть больше, чем 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м "Alfa" заработала 7,4 миллиона злотых (около 1,8 миллиона евро). Что интересно, финансовой отчетности за 2022 год, когда компания Сапежинского подписала контракты на сотни миллионов в Украине, "Alfa" до сих пор не подала. Напротив, за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть представление отчетности", — пишет УП.

Пока неизвестно, кто мог лоббировать неприметную польскую компанию для поставки оружия ВСУ.

Напомним, журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене. Речь идет о получении ведомством летних курток вместо зимних.

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