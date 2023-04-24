Скандал в России с сыном пресс-секретаря Путина: как Песков-младший "воевал в Украине"

В России сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, оказался в центре скандала. Сын Пескова Николай Чоулз пытался "приписать" себе участие в войне против Украины в рядах ЧВК "Вагнер"

В Кремле решили показать, что дети топ-чиновников воюют на фронте вместе с простыми россиянами, но были уличены во лжи.

ТСН.ua собрал подробности скандала в РФ.

Фейковая служба в "Вагнере"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что к нему якобы обратился Дмитрий Песков с просьбой по поводу своего сына Николая Чоулза.

"Пришел и говорит: "Забери его простым артиллеристом". Кстати, отработал вполне нормально. Простым артиллеристом, по колено в грязи, на "Урагане". Мало кто об этом знает", — сказал Пригожин.

Николай Чоулз в интервью кремлевским пропагандистским СМИ заявил, что воевал "чуть меньше полугода". По его словам, он якобы пошел в "Вагнер" рядовым под чужой фамилией и успел получить медаль "За отвагу".

Сам Дмитрий Песков на вопрос о службе сына в "Вагнере" отвечает неохотно:

"Да, действительно, он участвовал в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своим сыном Николаем Чоулзом / Фото: из соцсетей

Российские пропагандистские СМИ также обнародовали фото человека с закрытым лицом в военной форме – якобы снимок из личного архива Николая Чоулза.

Российская пропаганда утверждает, что на фото – Николай Чоулз / Фото: kp.ru

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев также опубликовал "эксклюзивные кадры с Николаем Песковым на фронте", где рядом с пропагандистом стоит неизвестный мужчина в маске. Как утверждает Соловьев, запись была сделана в конце января под Соледаром.

Владимир Соловьев якобы "на фронте с сыном Пескова" / Фото: соцмережі

Пропагандисты даже обнародовали фото с присяги Николая Чоулза, однако впоследствии выяснилось, что фотография 2007 года и на ней – сын Петра Порошенко Алексей. В кадр попал и сам пятый президент Украины.

Москва вместо линии фронта

В Сеть попали скриншоты с камер наблюдения в Москве, которые свидетельствуют, что Николай Чоулз (Песков) в то время, когда он должен был воевать в Украине, нарушал правила на московских улицах за рулем своей любимой Tesla Model X.

"С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве и даже сохранились данные о штрафах. Так, в заявленный период "службы" Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай", — сообщал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Электрокар Николая Чоулза (Пескова), зафиксированный камерами наблюдения в Москве 6 ноября 2022 года / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Электрокар Николая Чоулза (Пескова), зафиксированный камерами наблюдения в Москве 24 июля 2022 года / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

В свою очередь, Telegram-канал "Агентство" отмечает, что сын спикера Путина признается в использовании поддельного паспорта, а за это преступление предусмотрено до года лишения свободы. По статье о наемничестве уголовного кодекса РФ Пескову-младшему должно "светить" до семи лет, а за незаконное приобретение и хранение оружия - до пяти лет тюрьмы.

Напомним, когда в России в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация, Николай Чоулз назвал "не совсем правильным", чтобы его отправляли на войну. Представители команды российского оппозиционера Навального опубликовали телефонный разговор с сыном Пескова. Мужчина, назвавшийся "военным комиссаром", предложил ему прийти на медосмотр, чтобы пойти воевать против Украины. Однако Николай Чоулз отказался, аргументируя это тем, что он решит этот вопрос "на другом уровне".

Реакция соцсетей

Интернет-пользователи активно обсуждают неудачную попытку кремлевской пропаганды сделать из сына Пескова героя:

Песков младший на службе у вагнера.

Так что Дмитрий Песков говорил правду) pic.twitter.com/UckGNd3VKH — Секлета Лимериха ꑭ (@Ukropivna1) April 22, 2023

— стимуляция для z-быдла становиться добровольцами

— сглаживание классовой ненависти — "не только холопы воюют"

— если песков не солжет хотя бы 1 раз в день, у него ухудшается самочувствие — Николай Русогон | 185k×(‍⇒) (@mnagyljaku) April 24, 2023

Потомок Рихарда Вагнера служил простым артиллеристом в ЧИКе «Песков»! — Федор Крашенинников/Fedor Krasheninnikov (@Fyodorrrrr) April 24, 2023

Видно же, что Песков младший. В маске, но все черты все равно его выдают. – Николай Мисков (@kolyamiskov) April 24, 2023

Все верно!

Где Песков – там правда. — NEWS · OPINION · COMMENT (@polaroi54176005) April 24, 2023

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