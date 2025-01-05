Скандал вокруг 155 бригады: командование отстранили, а дело расследует ДБР.

В начале декабря одна из самых мощных бригад Украины вернулась после учебы из Франции. Однако вокруг 155 механизированной бригады разгорелся большой скандал, связанный с массовым самовольным оставлением части. Кроме того, у военных были проблемы с критически важным оборудованием.

Дело находится на контроле Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг 155 бригады "Анна Киевская" по состоянию на 5 января.

Скандал вокруг "элитной бригады"

В начале декабря, после трехмесячного обучения за границей,155 механизированная бригада вернулась в Украину, чтобы присоединиться к боевым действиям.

Однако аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что "Анна Киевская" не готова к бою, ведь ей не хватает важного оборудования.

Он отметил, что бригада была сформирована в мае, однако до сентября она существовала только на бумаге. В то время как 2,3 тысяч украинских солдат прилетели во Францию и начали обучение вместе с 1,5 тысяч инструкторами французской армии. Тогда же несколько сотен солдат из танковой бригады 155 механизированной бригады прибыли в Польшу для обучения вместе с польскими военными.

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Однако после учений и прибытия в Украину выяснилось, что перед первым боем ее самовольно покинули около 1,7 тысячи военных, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, редактор сайта "Цензор.нет".

Также он отметил, что направление "Анны Киевской" на обучение во Францию было первым проектом новой комплектной бригады, для которой Украина ищет людей, а партнеры предоставляют вооружение.

По расчетам Министерства обороны и Генштаба, стоимость проекта одной такой новой бригады обойдется в 900 миллионов евро. В частности, 80% стоимости составляет тяжелое вооружение в виде танков, бронетехники и артиллерии, которое союзники должны поставить из своих запасов вооружения или выработать новое.

Франция выполнила все обязательства по вооружению и подготовке бригады, которые потребовали украинцы. Но на этапе подготовки из новой бригады сбежало более 50 военнослужащих. Это вызвало вопрос у французского руководства по поводу серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта.

Бутусов заявил, что во Францию командование сухопутных войск и ОК "Запад" послали не организованную и управляемую воинскую часть, а "толпу, только одетую в военную форму".

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Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин назвал такую ситуацию типичной почти для всех этих бригад.

Он отметил, что вновь созданные подразделения организовали из людей "без боевого опыта, без офицерской и сержантской основы, без структуры", а затем бросили на трудные направления.

По его словам, на поле боя эти подразделения разбивают "в первые дни", а затем прикомандируют к опытным бригадам. Это создает ряд проблем и сложность в управлении.

"Тюремные условия" во французском лагере

Офицер 155 бригады, сбежавший в СВХ сравнил, что условия в лагере для военных во Франции, где проживали украинцы, были похожи на тюремные. Бойцов охраняли с собаками и дронами, чтобы они не скрылись.

"Полностью загорожена территория, где мы проживали. Французы ходили с собаками вокруг. Дроны ночью запускали над этой территорией. Забор был с колючей проволокой. Ну, каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели, как в тюрьме, там бы половина убежала", — рассказал военный.

В комментарии "Радио Свобода" мужчина отметил, что не является кадровым офицером, а закончил 20 лет военную кафедру, обучение на которой было почти формальным. Однако ему присвоили звание младшего офицера и назначили командиром взвода. Он отметил, что не проходил базовую подготовку, поэтому не получил соответствующих навыков.

Неназванный офицер утверждает, что во Франции сбежало более полусотни бойцов. Еще больше пошли в СЗЧ уже в Украине. По его мнению, лучше пойти в СЗЧ, потому что "если поймают, то дверь тюрьмы, рано или поздно, откроется, а крышка гроба не откроется".

Бригада с командирами без боевого опыта

Командир 2 механизированного батальона 155 бригады "Анна Киевская" с позывным "Ник" был вынужден сам возглавить штурмовую группу, чтобы отвоевать позицию у посадки под Покровском.

В интервью Юрию Бутусову он рассказал, что после двух недель пребывания на фронте никто другой из командиров в этом батальоне не мог выполнить приказ комбрига из-за отсутствия подготовки и опыта. По его словам, почти у каждого бойца не было соответствующего боевого опыта.

“Они боятся каких-то действий, которых не учили их раньше. Но позиция была утрачена и командир бригады сказал, если командиры рот не могут делать, то должен делать командир батальона. И я это воспринял как приказ», – рассказал Ник.

Комбат отметил, что батальон не был укомплектован командирами взводов, несколько командиров рот раньше не сражались или сами держали свои позиции.

ДБР расследует обстоятельства формирования бригады

В декабре 2024 года Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по обстоятельствам формирования 155 механизированной бригады "Анна Киевская". Дело находится под контролем Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Кроме того, один из ответственных за формирование бригады руководителей скончался от сердечного приступа, а комбрига уволили сразу после вступления бригады в бой.

Основной вопрос, который послал ведомство 10 декабря в командование Сухопутных войск, был следующим: "Имели ли распоряжение ГШ ВСУ и КСО какие-либо оговорки относительно мобилизованных военнослужащих, которые не могут быть рекомендованы в качестве кандидатов для прохождения обучения на территории Франции?".

Командование отстранили

Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке отметил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего по 155-й омбр "Анна Киевская" президент Украины заслушал информацию о массовом дезертирстве. Зеленский подчеркнул, что берет расследование под личный контроль.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обвинил в дезертирстве солдат во Франции командование 155 бригады, которое якобы не уделяло времени общению с солдатами.

Факты того, что командование бригады действовало во Франции согласно плану подготовки, утвержденному командованием сухопутных войск, под контролем представителя ОК "Запад" и то, что во Францию отправили только что набранных в ТЦК людей — не комментируют.

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По решению Сырского все командование 155 бригады отстранили, некоторые руководители находятся в процессе отстранения от занимаемых должностей – комбриг, начальник штаба, все заместители комбрига, отдельные штабные офицеры и некоторые комбаты.

Ответственного за формирование бригады командующий ОК "Запад" Владимир Шведюк направили для личного контроля ситуации и "помощи в управлении" в 155 и 33 механизированных бригад.

"Шведюк остается в должности, хотя за комплектование, обучение большинству личного состава в отрыве от командиров бригады, за хаотические перемещения личного состава 155, и за направление во Францию людей, даже не прошедших БЗИН, отвечал именно он", — написал Бутусов.

Кроме того, у бригады забрали дивизион новейших 155-мм орудий "Цезарь", часть бронемашин VAB и часть танков "Леопард", которые придали другим бригадам.

Сырский обещает усиление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что "уделил особое внимание наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады".

По итогам совещания с командирами подразделений беспилотных систем известно, что увеличится количество бригад с усиленной беспилотной составляющей.

Завершается работа над концепцией применения отдельной бригады БПС и ее типовой структуры.

Какое будущее ожидает бригаду

Вновь созданную 155 механизированную бригаду могут прикомандировать к более опытным подразделениям, защищающим Покровск, об этом сообщает Forbes.

По информации издания 59 бригада, ныне защищающая город, может получить некоторые роты и батальоны из 155 механизированной бригады, в которой используются танки Leopard 2A4.

Как считает Юрий Бутусов, это "самый умный способ извлечь максимум пользы от плохой ситуации".

В старых бригадах "остро не хватает людей в пехоте, поэтому они не могут держать широкую полосу, но есть опытные подразделения, штабы, командный состав, которые могут быстро обучить и привести мобилизованных к боеспособности".

"Если 59-я моторизованная бригада и все войска и техника, которые она может получить от 155 механизированной, не смогут остановить россиян, гарнизон в Покровске в скором времени может оказаться в частичном окружении. Это было бы зловещим событием для украинцев в том, что становится первым крупным. битвой 2025 года", – отмечают в издании.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил причину увеличения количества случаев самовольного ухода из части (СЗЧ) в украинской армии в 2024 году.

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