Скандальная экс-ескортница Ксюша Манекен получила награду за работу на "информационном фронте" — ГУР

Главное управление разведки пользуется в своей деятельности "помощью совершенно разных людей".

Бывшая эскортница Ксюша Манекен помогала разведке на "информационном фронте".

Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и интервью "Украинской правде".

Однако он подчеркнул, что сообщение Манекен о получении отличия от разведки, "было ошибкой".

"Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе", — отметили в ГУР.

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Юсов добавил, что Главное управление разведки пользуется в своей деятельности "помощью совершенно разных людей".

Скандал из Манекен

Ранее скандально известная блоггерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (настоящее имя – Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины.

После того, как киевская блоггерша Оксана Волощук, известная в Instagram как Ксюша Манекен, похвасталась тем, что получила отличие от украинской военной разведки, в соцсетях прокатилась волна удивления и возмущения.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что "структура может привлекать людей разных профессий к выполнению задач". Так в ГУР отреагировали на скандал с награждением блоггера Ксюши Манекен.

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