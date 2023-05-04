Скандальное интервью Пригожина: каким образом главарь террористов отстаивает интересы Путина

Эксперты, особенно оппозиционные российские политики, сходятся во мнении, что в будущем одним из определяющих факторов власти, сосредоточенной в руках после Путина, может стать наличие силового блока.

Как пример, в частной военной кампании, которую имеет Пригожин. На днях он дал большое интервью, в котором прозвучали важные вещи о том, что Россия на грани катастрофы, что Минобороны топчется на месте, что у Вагнера нет боеприпасов и если Шойгу их не даст, то контингент просто выведут.

Также он отметил, что в ближайшее время НДС может прекратить свое существование. Какая сейчас роль Пригожина, которую он задумал и какие у него шансы действительно силовым способом захватить власть в России будущего, рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua бывшая депутат Госдумы Мария Максакова.

"Он делает это не для того, чтобы захватить власть. Конечно, у него больше воспаленного воображения и фантазии, он эксцентричен, экстравагантен по сравнению с другими. Понятно, что он безнравственен — преступник, разыскиваемый уже всеми разведками мира. Но при этом, побывав и проведя 10 лет в местах не столь отдаленных, все понимают, насколько сломана его психика. Он не только не собирается угрожать действующей власти, наоборот, он всеми этими интервью, высказываниями по сути выпускает пар”, — рассказала Мария Максакова.

По ее словам, в РФ есть определенная аудитория недовольных по разным причинам. Во-первых, по той причине, что у них в холодильнике уже стоит телевизор вместо еды. Во-вторых, многим приезжают черные полиэтиленовые мешки, многие стоят в длинной очереди на протезирование конечностей и вряд ли получат от государства что-то, кроме дощечки с колесами сталинского типа.

"Конечно, есть определенный процент. Но каков он, мы до конца не знаем. Но предполагаем, что он наверняка растет. Для таких он способ выпустить пар со свистом. Он пытается повторить хоть в чем Жириновского. У него не получилось. Он попробовал с помощью кувалды. Наверное, какую часть аудитории ему захватить удалось. Это безнравственные уроды, преступники, токсичные и опасные. Поэтому он выполняет свою функцию по мере своих способностей", – добавила Максакова.

Напомним, что в Белгородской области упала еще одна бомба ФАБ-500, которой кафиры летели бомбить Украину.