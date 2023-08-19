Скандальное заявление представителя НАТО: генерал-майор СБУ прокомментировал территориальные претензии Путина

В Украине не утихают эмоции вокруг скандального заявления представителя НАТО.

Украинское общество не готово уступать часть своих территорий, даже если ради этого придется отказаться от вступления в НАТО.

Об этом генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

По его словам, в Европе нет механизма по которому мы агрессору должны что-то отдавать.

"Просто забыть об этой территории или вспомнить о ней через 50 лет? Это абсурдная ситуация. Они говорят, что война закончится тогда, когда мы отдадим им Херсон и Запорожье. Они внесли их в Конституцию", — отмечает генерал-майор.

Виктор Ягун предлагает внести в Конституцию Украины территорию Курской области и требовать ее деоккупации, потому что там часть населения — этнические украинцы.

"И будем смотреть, у кого Конституция более мощная. Кубань внести, Воронежскую область, Белгородскую. Белгород до 1919 года был территорией Украинской народной республики. Это наш город, когда вы его деоккупируете? Это же абсурдные вещи, потому что можно говорить с Путиным, о чем общаться? Есть вещи, на которые мы точно не пойдем", — подчеркнул он.

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НАТО в обмен на территории

Напомним, скандал разразился на фоне заявления представителя Альянса Стиана Енссена, допустившего возможность вступления Украины в НАТО из-за уступки частью своих территорий стране-агрессорке России.

В Украине отреагировали на скандальное заявление представителя НАТО.

МИД Украины осуждает предложения об обсуждении членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

В Офисе президента также ответили на возмутительное заявление.

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