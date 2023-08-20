Скандальные закупки Минобороны: Резников ответил на обвинения в коррупции

Журналисты выяснили, что цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что упреки о том, что цена военной экипировки для Минобороны в три раза завышена, не соответствует действительности.

Об этом Резников рассказал в интервью Андриане Кучер.

Он говорит, информация, публикуемая журналистом Юрием Николовом по завышенным ценам закупок Минобороны, как правило, не соответствует действительности.

"Это обычный манипулятор, я не боюсь этого слова. Если вы понаблюдаете за его деятельностью, то выясните, что он берет определенные факты, примешивает, что ему пришло в голову, публикует. Через некоторый период люди ему "насыпают" – ты же ошибаешься. Он это корректирует, убирает и извиняется, но не очень сильно", — ответил Резников.

Он продолжает, что у журналиста много ошибок в публикациях, которые он впоследствии убирает.

"Когда-то он сделал публикацию, сравнивая оптовую закупку топлива в тоннах с ценами на заправках в розницу в литрах. Человек видимо не очень сильно образован, не знает, что топливо — бензин, соляра — легче, чем вода. Соответственно, в одном литре не килограмм. Не значит, что если литр стоит 50 грн, то и килограмм 50 – килограмм стоит дороже”, – вспоминает глава Минобороны.

Резников акцентирует, что, в частности, учитывая эти факты, история с куртками также не соответствует действительности.

"Мой профильный замминистра был на заседании профильного парламентского комитета сразу после публикации. Принес и положил на стол все документы, инвойсы, накладные, пересечение границы, контракты, уплаченные деньги. Депутаты разных партий, оппозиционных в том числе, тщательно все изучили и сказали — у нас вопросов нет", — резюмировал Резников.

Напомним, что скандал разразился после того, как журналисты выяснили, что цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки.

Кроме того, компании, которые поставляли продукты для ВСУ по завышенным ценам раньше, теперь пытаются работать под новой вывеской.

Ранее Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

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