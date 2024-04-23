Скандальный священник Дедюхин "отличился" шуткой об ударе по телебашне Харькова и нарвался на хейт – реакция Сети

Священник Александр Дедюхин уже неоднократно попадал в скандалы из-за своих сообщений в соцсетях.

Известный священник ПЦУ Александр Дедюхин снова оказался в центре скандала – на этот раз он решил "пошутить" о жителях Харькова, оставшихся без доступа к телевидению после того, как оккупационные войска России нанесли удар по телебашне 22 апреля.

Александр Дедюхин написал свой комментарий в Facebook.

"Сообщают, что проклятые враги в Харькове повредили самое святое — телебашню, которая транслировала телемарафон. Ужос! И что теперь мудрому нароту делать? Откуда узнавать правду???", — говорится в тексте священника ПЦУ.

В Сети пользователи не оценили "чувство юмора" священника и написали о его "сомнительных моральных и интеллектуальных качествах".

Реакция Сети на пост Дедюхина об ударе по телебашне в Харькове / Фото: скриншот

Реакция Сети на пост Дедюхина об ударе по телебашне в Харькове / Фото: скриншот

Реакция Сети на пост Дедюхина об ударе по телебашне в Харькове / Фото: скриншот

Какими заявлениями "прославился" священник Александр Дедюхин

Депутат городского совета от "Европейской Солидарности", протоиерей ПЦУ и настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин в июне 2023 года возглавил пресс-службу Полтавского горсовета.

Дедюхин "известен" своими возмутительными и скандальными заявлениями, в частности, о женщинах и их праве на аборты.

Александр Дедюхин в июне 2021 года возмутил украинцев своим высказыванием об абортах. Он назвал борцов за права женщин делать аборты "недоразвитыми личностями".

Священнослужитель убежден, что женщина не имеет права делать аборт, если дала согласие на сексуальные отношения. Также в своем посту Дедюхин употребил выражение "с*чка не захочет — кобель не заскочет". Однако после волны возмущения в соцсети Дедюхин убрал это высказывание.

"Когда недоразвитые личности ходят с транспарантами вроде: "Мое тело – мое дело", как человек, уважающий свободу других, я, в принципе, могу частично с этим согласиться. То есть если ума нет, ты можешь имплантировать себе рога, не стричь ногти …Вот это действительно твое дело. Когда твое тело начинает ограничивать свободу другого, это перестает быть только твоим делом", – написал тогда священник в Facebook.

"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало".

Другой скандальный пост Александр Дедюхин написал в декабре 2021 года. Тогда священнослужитель высказался, что людям нужно быть осторожными во время непогоды и "желательно не умирать сейчас" – ведь из-за метели трудно устраивать похороны.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", — написал он.

Александр Дедюхин – известный священник ПЦУ, блоггер. Еще до получения Томоса, в 2019 году, он ездил с экс-президентом Петром Порошенко в Стамбул к патриарху Варфоломею.

Напомним, протоиерея из руководства УПЦ МП обвинили в взрывной деятельности против Украины.

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