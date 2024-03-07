Скандальный законопроект о мобилизации: в Раде рассказали, когда он заработает

Сейчас текст проекта находится на проработке в Комитете национальной безопасности и обороны.

Нашумевший в обществе законопроект о мобилизации во втором чтении может быть принят до конца марта.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала Рада.

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По его словам, законопроект о мобилизации один из самых сложных, с которым работает украинский парламент.

"Это один из самых сложных законопроектов, с которым работает украинский парламент, потому что он (проект – ред.) касается всех и каждого. Очень важной составляющей этого проекта – это вопрос справедливости, потому что обязанность защищать свою страну – это общая обязанность, который распространяется на каждого гражданина", – сказал председатель Совета.

Он добавил, что сейчас текст проекта находится на проработке в Комитете национальной безопасности и обороны. После этого он будет передан в юридическое управление и тогда уже будет внесен в зал парламента.

Бесспорно сегодня этот законопроект находится на рассмотрении в комитете (по национальной безопасности и обороне — ред.). Подано более 4 тысяч правок, а если быть более точным – 4 195, над которыми продолжает работать комитет. Я насколько знаю, работа там еще продолжается. Как только работа будет завершена, он будет передан на работу в юридическое управление. Там будет вычитано и после этого будет готово для внесения в зал", — отметил Стефанчук.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал о "мудром решении", которое следует ожидать от Рады по законопроекту о мобилизации.

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