"Сказали, что мы живыми не выйдем": мобилизованные из Тувы пожаловались на избиения и угрозы со стороны военной полиции

Мобилизированные из Сибирского федерального округа, республики Тувы (РФ) пожаловались на злоупотребление военнослужащих так называемой ДНР и военной полиции.

Об этом написал телеграмм-канал "Азиаты России".

Один из русских солдат рассказал, что его группа была мобилизована 29 сентября 2022, после чего три месяца училась в Новосибирске. По его словам, в учебной части военнослужащих "не учили и не готовили для боев на передовой", пообещав, что их отправят в "комендатский батальон" на учениях.

"29 декабря мобилизованных отправили в Донецк, часть из них – на передовую. После того, как несколько военнослужащих из Тувы получили ранения, выяснилось, что их не приписали ни к одному подразделению Минобороны РФ", – говорится в обращении.

Солдат утверждает, что сейчас у них нет командования.

Глава Тувы Владислав Ховалиг попросил главу так называемой "ДНР" Виталия Хоценко проверить законность действий народной милиции.

Добавим, что в США обсуждают инициативу по наказанию РФ.

6 февраля была информация от военного эксперта о возможном начале нового полномасштабного наступления России. Он может состояться в течение 10 дней, пока Украина не получила танков от западных партнеров.

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