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Сказали, что самоубийство: в Сватово оккупанты убили своего подполковника (фото, видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Сказали, что самоубийство: в Сватово оккупанты убили своего подполковника (фото, видео)

Оккупант Сергей Савенок/Telegram: Денис Казанский

Жена оккупанта не верит, что он совершил самоубийство.

На фронте убит 62-летний подпополковник ВС РФ Сергей Савенко. Топ-офицера убили свои же, инсценировав суицид.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, Савенок пошел на войну добровольно, несмотря на пожилой возраст.

Оккупант был родом из Шахтерска Донецкой области. Семьи известили, что подполковник совершил самоубийство, но жена не поверила, начала писать жалобы и требовать расследования. Впрочем, на многочисленные жалобы и обращения в Россию никто не реагирует.

Оккупант Сергей Савенок/Telegram: Денис Казанский / ©
Оккупант Сергей Савенок/Telegram: Денис Казанский

По версии окупантов, Савенок застрелился из автомата в оккупированном Сватово Луганской области. Впрочем, жена говорит, что муж не мог сам застрелиться из-за длины оружия. Юрист семьи уверен, что Савенка убили сослуживцы.

За два месяца до гибели подполковник был дома и жаловался жене, что ему тяжело на фронте и больше не хочет туда возвращаться. Командиры подразделения, в котором служил оккупант, делают вид, что ничего не произошло.

Telegram: Денис Казанский / ©
Telegram: Денис Казанский

На видео – фрагмент выступления подполковника Савенка перед отъездом на фронт. Выступая перед оккупантами, он обещает, что они будут уничтожать ВСУ. Впрочем, что-то важные нюансы подполковник упустил.

Напомним, разведка Великобритании объяснила, почему в российской оккупационной армии процветает пьянство и наркомания.

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Дата публикации
Просмотры
1033
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