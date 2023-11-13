Сказали, что самоубийство: в Сватово оккупанты убили своего подполковника (фото, видео)

Жена оккупанта не верит, что он совершил самоубийство.

На фронте убит 62-летний подпополковник ВС РФ Сергей Савенко. Топ-офицера убили свои же, инсценировав суицид.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, Савенок пошел на войну добровольно, несмотря на пожилой возраст.

Оккупант был родом из Шахтерска Донецкой области. Семьи известили, что подполковник совершил самоубийство, но жена не поверила, начала писать жалобы и требовать расследования. Впрочем, на многочисленные жалобы и обращения в Россию никто не реагирует.

Оккупант Сергей Савенок/Telegram: Денис Казанский

По версии окупантов, Савенок застрелился из автомата в оккупированном Сватово Луганской области. Впрочем, жена говорит, что муж не мог сам застрелиться из-за длины оружия. Юрист семьи уверен, что Савенка убили сослуживцы.

За два месяца до гибели подполковник был дома и жаловался жене, что ему тяжело на фронте и больше не хочет туда возвращаться. Командиры подразделения, в котором служил оккупант, делают вид, что ничего не произошло.

Telegram: Денис Казанский

На видео – фрагмент выступления подполковника Савенка перед отъездом на фронт. Выступая перед оккупантами, он обещает, что они будут уничтожать ВСУ. Впрочем, что-то важные нюансы подполковник упустил.

“И myslf am from Donbas. Let's fucking kill them, men! That's it!” he shouted to the mobilized...

62 yo Reserve Lieutenant Colonel, volunteer Савёнок Сергей (Savenok Sergey), депутат директор по военной и technical training of Usolsk Guards Cadet Corps был ликвидирован в Украине. pic.twitter.com/CJBJ9MoDLQ — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) July 31, 2023

Напомним, разведка Великобритании объяснила, почему в российской оккупационной армии процветает пьянство и наркомания.

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