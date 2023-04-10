"Сказали, что танков нет": ГУР перехватила разговор оккупанта, в котором он жалуется на "переквалификацию" в пехоту

Российские оккупанты жалуются на скорую "переквалификацию" на фронте.

Российские военные жалуются на скорую "переквалификацию", которая происходит на фронте.

Об этом они рассказали в личном разговоре, который перехватила украинская разведка.

Как отмечается, оккупанты жалуются на то, что на фронте они получают быструю "переквалификацию". А происходит это из-за отсутствия тяжелой техники.

"Мы ждали машины, а потом сказали, что танков нет. "Вы теперь пехота". И выдали нам автоматы", — пожаловался кафир.

Также он добавил, что у одного его товарища нет ноги. Ее он, вероятно, потерял из-за успешных действий украинской армии, защищающей нашу землю.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — подчеркнули в ГУР Украины.

Напомним, что Силы обороны на Авдеевском направлении филигранно уничтожили российский вертолет Ми-24.

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