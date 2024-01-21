"Сказать, что все хорошо – неправда": Буданов оценил контрнаступление Украины

2024 год станет испытательным для Украины. Однако начавшееся контрнаступление будет продолжаться.

Об этом в интервью Financial Time заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Сказать, что все хорошо — неправда, — ответил Буданов на вопрос о прошлогоднем контрнаступлении Украины, не достигшем своих целей. - Сказать, что есть катастрофа, тоже неправда".

Он уверен, что Украине все равно удастся сдержать Путина.

"Вся легенда о могуществе России — это мыльный пузырь", — добавил он.

Напомним:

Военные лидеры США и Украины пытаются найти новую стратегию для ВСУ по ведению войны против России, рассказали украинские и американские чиновники газете NYT. Применить ее они надеются уже в начале 2024 года, и она увеличит шансы Украины на успех и поддержку стран-партнеров.

США считают, что для Украины лучше взять на вооружение стратегию "держи и строй", то есть закрепиться на нынешних территориях и наращивать производство собственного оружия в течение 2024 года. Так Украина будет более самодостаточна в вопросе вооружения и сможет дать отпор любым новым наступлениям России.

Конечная же цель состоит в том, чтобы нарастить такую мощь, которая заставит Россию к переговорам в конце следующего года или 2025 года.

Украинские же военные рассматривают стратегию, основанную на успешных ударах по Крыму. Они хотят расшатать уверенность врага, атакуя критические для российской военной машины объекты.

Мы проанализировали западные СМИ, почему украинское контрнаступление пошло не по плану и есть ли в этом виновные среди военного руководства.

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