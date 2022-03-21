"Сказать и ответить должен будет народ": Зеленский о возможных компромиссах на переговорах с РФ

"Сказать и ответить должен будет народ": Зеленский о возможных компромиссах на переговорах с РФ

Речь идет о вопросах гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум.

Об этом глава государства заявил в интервью Суспільному.

Также читайте Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой - Зеленский

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут, потому что боятся России. Вот и все. И нам нужно успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", — отметил Зеленский.

По словам президента, в вопросах гарантий безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

Также читайте Европа имеет силу мощнее ракет — Зеленский

"Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и ответить на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мой этот путь будет с нашим народом", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский подчеркнул, что есть компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным. Это касается территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Россия "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".

Зеленский обратился ко гражданам Германии

Читайте также: