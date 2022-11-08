Сказки на ночь от Кадырова: глава Чечни заявил, что ни один боец из его тикток-войск не погиб под Лисичанском

Кадыров решил напугать ВСУ, что его тикток-войска готовят "сюрпризы" для них.

Скандальный председатель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы ни один боец из его тикток-войск не погиб под Лисичанском Луганской области, о чем ранее сообщали в Восточной группировке войск ВСУ.

Басни Кадырова приводят российские пропагандистские СМИ.

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"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском, информацию о сотнях погибших он назвал баснями. Он отметил, что чеченские бойцы сейчас готовят "сюрпризы" для противника", — цитируют главного тиктокера Чечни.

Война в Украине

Россия 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Военные ВС РФ начали пришествие с севера, юга и востока. Путинская армия планировала захватить Киев и установить в столице марионеточный режим, но ВСУ дают отпор оккупантам уже 258 дней (по состоянию на 8 ноября 2022 года).

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, на каких направлениях российские оккупанты понесут наибольшие потери. Бахмут, Авдеевка, Угледар – это те направления, где враг несет огромные потери. Это эпицентр российской войны сейчас, там идут самые жестокие, самые кровавые бои.

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