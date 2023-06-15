"Скелеты после концлагеря и пыток": Подоляк показал фото судилища в России над защитниками "Азовстали"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обнародовал в соцсети снимок судилища, которое в России устроили над защитниками "Азовстали".

Подходящее фото появилось в его Твиттере.

На фото видно, как в стеклянной "клетке" сидят украинские защитники, которые до сих пор находятся в плену у российских оккупантов.

“Фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками Азовстали, не вызывают ничего, кроме отвращения. Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками ”судят” ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства над комбатантами – это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МКС. И так, скажите, видят ли кто-то в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?" – отметил Михаил Подоляк.

Напомним, что Подоляк убежден, что война России против Украины закончится раньше 2024 года.

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