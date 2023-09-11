Скибицкий дал полную картину, происходящую на фронте сейчас: стали известны новые подробности

Вадим Скибицкий рассказал о ситуации на фронте, в частности, на южном направлении.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий подчеркнул, что за более чем полтора года войны Россия так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

Об этом он рассказал во время обсуждения "Ялтинской Европейской Стратегии".

По его словам, после начала полномасштабного вторжения Россия меняла стратегические цели, в первую очередь – это полная оккупация Луганской и Донецкой областей.

"И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях – это Купянск-Лиман и Марьинка-Донецк, для того чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", — отметил Скибицкий.

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Для достижения своих целей Россия использует мощный контингент, который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня, ракетных систем, а также самолеты и вертолеты.

Однако российские захватчики боятся заходить в воздушное пространство Украины, боятся мощной системы противовоздушной обороны.

Крымский полуостров – военный полигон РФ

Россия активно активно использует Крым для обеспечения своих оккупационных войск в Херсонской и Запорожской областях, подчеркнул Скибицкий.

Через Крым идут все пути поставок вооружения, военной техники, человеческих ресурсов, боеприпасов.

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"В Крыму продолжается подготовка подразделений, в том числе новосформированных. Последний пример – новосформированная 18-я армия, активно применяемая на Запорожском направлении. Все силы России сейчас направлены на то, чтобы удерживать захваченные регионы – Херсонскую, Запорожскую область и Крым", — объяснил представитель ГУР.

Однако на сегодняшний день благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины Черноморский флот, по сути, закрыт в Крыму. Там, в основном, действует авиация РФ, контролирующая северо-западную часть Черного моря, действуют ракетные береговые комплексы "Бал", "Бастион".

Напомним, ГУР имеет список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению.

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