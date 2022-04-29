Скифское золото в Мелитополе помогли найти оккупантам местные коллаборанты

Из Мелитопольского краеведческого музея оккупанты похитили скифское золото. Уникальную коллекцию IV в. до н. э. российским военным помогли найти местные коллаборанты.

Пока неизвестно, куда они отвезли похищенные артефакты.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телемарафона, пишет "Суспільне".

Городская администрация и работники музея спрятали коллекцию золота скифов еще в феврале. С того времени российские оккупанті и местные коллаборанты активно его искали.

"В пророссийских пабликах показали видео, как назначенный россиянами "директор" краеведческого Евгений Горлачев рассказывает, что его единомышленники потратили много сил и энергии, чтобы найти скифское золото, которое было спрятано сотрудниками музея. На самом деле местонахождение коллекции выдали коллаборанты", — подтверждает слова Федорова место издание mltpl.city.

"Мелитопольское" скифское золото

По мнению ученых, как драгоценный металл скифское золото не имеет существенного значения, но как исторический артефакт – бесценен. В частности, об этом говорится в четвертой части документального фильма "Ночь в музее".

Археологи обнаружили золото скифов в случайно найденном местным жителем скифском кургане в Мелитополе в 1954 году. Тогда нашли уникальные монеты и украшения, а также греческо-скифскую торевтику (чеканку) с изображением Ахилла.

Это изделие было подарком скифам от греков, оно считается одной из самых ценных археологических находок на территории Украины. Его планировали передать в Эрмитаж в Санкт-Петербург, но украинские ученые добились создания собственного музея в Киеве – Музея исторических драгоценностей Украины и именно там хранится эта чеканка.

Часть же мелитопольской коллекции передали России, а часть осталась в Мелитополе.

"Скифское золото" могут вернуть в Украину

Напомним, военные РФ, захватив Мелитопольский городской краеведческий музей, увезли скифское золото. Они утверждают, что якобы "спасли" артефакт от бывших работников заведения. Мол, они хотели вывезти его за пределы страны.

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